Lombardia in festa

Descrizione evento: La manifestazione Natale a Mantova ospita un ricco calendario di eventi e appuntamenti che la città dedica al Natale a partire dal 23 novembre.

Tra i principali contenuti si evidenziano:

Il Mercatino di Natale: un elemento importante della manifestazione alla sua quinta edizione. Ospiterà numerosi espositori che, all’interno di suggestivi chalet in legno, proporranno creazioni artigianali e prodotti enogastronomici.

Eventi e appuntamenti : il ricco calendario di eventi raccoglie tutte le attività che animano la città durante il periodo Natalizio.

Incontri con Santa Lucia e Babbo Natale: due momenti della tradizione molto attesi dai più piccoli che conservano negli anni tutta la magia delle feste.

Babbo Natale per un giorno: una camminata che raccoglierà fondi per un importante progetto dedicato all’infanzia: la costruzione di un nuovo padiglione della struttura della neuropsichiatria infantile.

Un dono per ogni bambino: una raccolta di giochi destinati a bambini di famiglie in difficoltà.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio : 500 mq di vero ghiaccio aperta tutti i giorni dal 23 novembre al 12 gennaio che ospiterà un calendario di spettacoli su ghiaccio.

Trenino di Natale : p er collegare il Mercatino di Natale con le vie dello shopping cittadino.

Capodanno : l a grande festa in piazza con la musica dal vivo dei più bravi artisti internazionali, fuochi e dj set.