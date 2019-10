Lombardia in festa

Descrizione evento: L’appuntamento

Sabato 19 ottobre presso lo Scavolini Store Lainatel’ex concorrente di Masterchef Davide Aviano porterà in tavola due ricette che delizieranno i palati di tutti i presenti. Morbidi flan di zucca e saporiti sandwich di triglie con broccoli saltati saranno i protagonisti dello show-cooking gratuito. Ilfoodblogger di Dissaporeindosserà il grembiule a partire dalle 17:00coinvolgendo anche il pubblico che potrà imparare tutti i segreti del mestiere per provare a replicare anche a casa questi piatti. Per l’occasione i più curiosi avranno la possibilità di scoprire la tecnologia del forno Dual Cook Flex, un forno di ultima generazione di Samsung che consente due cotture differenti nello stesso momento, ideale per chi ha tanta voglia di cucinare e creare ma poco tempo a disposizione.



L’ospite speciale

Davide Aviano nasce nel 1980 a Varese, città in cui vive tuttora con la moglie, i due gatti e il cane. Si definisce una persona buona e caparbia, anche se a volte un po’ troppo ambiziosa. Ha sempre cucinato per gli amici e per sua moglie, Annalisa, per cui ha iniziato a ricercare piatti particolari che potessero soddisfare vista e palato. La sua è una cucina innovativa e sperimentale che coniuga spesso culture gastronomiche diverse. La sua grande passione per la cucina lo porta a partecipare alla 7° edizione di Masterchef, dove ha potuto confrontarsi con un alto livello di cucina e con Chef stellati. Dopo il programma televisivo, ha lavorato per noti Chef: Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Oggi ha deciso di fare un salto di qualità con nuovi progetti, sempre in ambito culinario.



Il tema e la ricetta

Il foodblogger di DissaporeDavide Aviano preparerà due piatti semplici e gustosi, ideali per un pranzo domenicale con amici o parenti. La prima portata prevede dei morbidi flan di zucca, ottimi nella stagione autunnale, che saranno cotti in forno con la tecnica del bagnomaria, all’interno di piccoli stampi di carta forno. La seconda portata, invece, si sposta dalla terra al mare con dell’ottima triglia servita come un sandwich: patata lesse con sale, pepe e crema di asparagi inseriti fra due filetti di pesce. Il piatto sarà accompagnato da broccoli lucidati in padella con olio sale e peperoncino. Per realizzare entrambe le ricette Davide utilizzerà il forno Samsung Dual Cook Flex™ che permette di ridurre i tempi e i consumi energetici, utilizzando il separatore per ottenere due forni autonomi senza scambi di odori, con temperature e tempi di cottura differenti.