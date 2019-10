Descrizione evento: La cena con delitto è una miscela tra una cena, uno spettacolo teatrale interattivo e un gioco di ruolo. Preparati a diventare parte attiva e integrante della storia interpretando il ruolo dell'investigatore. Durante la cena con delitto i commensali saranno divisi per tavoli e costituiranno ognuna una squadra investigativa in competizione con tutte le altre per la soluzione del mistero, tra interrogatori ed analisi degli indizi che si svolgeranno tra una portata e l'altra. Come nel famoso film, "invito a cena con delitto" dove i più famosi detective al mondo sono riuniti tutti assieme contemporaneamente, nelle nostre serate in giallo sarai tu ad essere chiamato a partecipare al gioco e cercare di svelare il mistero. Alla fine della serata ogni squadra investigativa sarà invitata ad indicare il colpevole, il movente e l'arma del delitto. Sarai in grado di scovare l'assassino?