Lombardia in festa

Descrizione evento: L’appuntamento

Può la cucina unire due luoghi distanti migliaia di chilometri? L’ex concorrente di MasterchefRocco Buffone creerà un ponte fra il Venezuela e l’Italia, portando a Casalmaggiore i sapori sudamericani. Domenica 20 ottobre allo Scavolini Store Casalmaggiore a partire dalle 17:00 il cuocoprofessore di chimica Rocco Buffone preparerà una sua personale interpretazione dell’arepa, piccolo pane circolare a base di farina di mais bianco arricchito con diverse farciture. Un evento imperdibile gratuito e aperto al pubblico che sarà l’occasione ideale per imparare a cucinare e degustare un delizioso piatto d’oltre oceano.La cottura della ricetta è affidata alDual Cook Flex, un forno di ultima generazione di Samsung che consente due cotture differenti nello stesso momento.



L’ospite speciale

Rocco Buffone nato e cresciuto in provincia di Cosenza, si trasferisce al nord per lavoro, dove vive in provincia di Brescia. È un insegnante di chimica molto realizzato professionalmente, ma con una forte nostalgia di casa. Il suo amore per la cucina nasce come necessità: inizia infatti a cucinare durante l’università per sopravvivenza, partendo da una semplice pasta, aglio, olio e peperoncino, per poi confrontarsi con piatti più elaborati. È allora che realizza che la necessità si sta trasformando in passione. Per questo decide di mettersi alla prova partecipando alla 7^ edizione di Masterchef, una delle esperienze più belle della sua vita. Selettivo di indole, adora aprirsi a nuovi scenari e sperimentare, ai fornelli come nella vita di tutti i giorni. In cucina adora confrontarsi con culture gastronomiche diverse, anche se “La Frittata della nonna” rimane un grande classico intramontabile.



Il tema e la ricetta

Rocco Buffone ha un forte legame con il Venezuela. Per questo proporrà un piatto tipico del posto, rivisto secondo la sua personale cucina. La preparazione delle arepas è estremamente semplice e alla portata di tutti. Si mescolano farina, acqua e sale, così da ottenere un impasto morbido ma consistente. Passato il tempo di riposo dell’impasto, si ricavano dei dischetti da cuocere in forno, contemporaneamente alle varie farciture di zucca, salamella croccante e erbette di campo grazie all’utilizzo simultaneo del forno Samsung Dual Cook Flex di Samsung. Al primo assaggio vi ritroverete in Sud America!