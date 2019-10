Lombardia in festa

Descrizione evento: MADE4ARTdi Milano ha il piacere di presentare la mostra personale dell’artista Cristina Turati “ANIMA con VISTA” a cura di Ilaria Centola.

“ANIMA con VISTA” è la sintesi della creatività secondo la personale visione di Cristina Turati: un mix di grafica, illustrazione e pittura, sotto forma di fotografia. Per la seconda volta in esposizione a Milano, questa mostra racchiude gli scatti tra il 2017 e il 2019 di Cristina Turati, art director e creativa.

Nate da un’intima esigenza di catturare dettagli e momenti di vita ordinaria, le fotografie vogliono trasportare l’osservatore in un’altra dimensione, quella della propria fantasia, fungendo da vera e propria terapia per chi le crea e per chi le guarda.

In un’epoca di assuefazione tecnologica, il cellulare viene qui ripristinato a “mezzo” e non più a “fine” per aprire la mente tramite la ricerca dei dettagli e della bellezza nella comune ordinarietà.

“ANIMA CON VISTA”, con data di inaugurazione mercoledì 23 ottobre alle ore 18, rimarrà aperta al pubblico fino a mercoledì 30 ottobre, giorno in cui alle ore 18 si terrà il Finissage della mostra.



Cristina Turatinasce a Milano il 20 luglio 1967.

Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Brera, intraprende il suo percorso professionale nel mondo della comunicazione pubblicitaria specializzandosi con un Master in Art direction e Illustrazione.

La passione per la fotografia nasce e si sviluppa nel corso del tempo in modo casuale seguendo il filo delle emozioni.

Negli anni Cristina Turati partecipa a numerosi eventi privati presentando al pubblico le proprie opere fotografiche; si ricordano le esposizioni “Visioni e Volti” del 2013 e nel 2014 al Just Cavalli di Milano, “Colpo d’occhio” nel 2019 allo Spazio Nolo 43 di Milano.



Cristina Turati

ANIMA con VISTA

a cura di Ilaria Centola

23 - 30 ottobre 2019

Inaugurazione mercoledì 23 ottobre ore 18

Lunedì ore 15 - 18.30, martedì - venerdì ore 9.30 - 13 / 15 - 18.30

Finissage mercoledì 30 ottobre ore 18



MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

Via Voghera 14, 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872



UNCODE

Communication-Art

www.uncode.cloud, ilaria.centola@uncode.cloud, t. +39.335.6182032