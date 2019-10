Lombardia in festa

Descrizione evento: L’appuntamento

Sabato 26 ottobre la Chef Antonella Iannone porterà in tavola delle profumate rose. Questa volta però non si parla di fiori ma di una croccantissima pasta brisée con zucchine e formaggio. Per questa speciale occasione brianzola presso lo Scavolini Store Lissone, a partire dalle 18:00 Antonella indosserà il grembiule e inviterà il pubblico ad aiutarla nella preparazione del piatto utilizzando il nuovo Dual Cook Flex, un forno di ultima generazione di Samsung che consente due cotture differenti nello stesso momento. Una volta pronta e sfornata, gli ospiti potranno procedere anche alla degustazione della profumata ricetta.



L’ospite speciale

Nata e vissuta in Trentino, ma cresciuta con i profumi e i sapori del sud! Antonella Iannone si è appassionata alla cucina alla ‘veneranda’ età di 33 anni, passando prima dall’informatica bancaria per poi capire che doveva seguire il suo cuore verso i fornelli! Solare, estroversa, intraprendente, emotiva, tante sfumature ma un’unica grande passione: la cucina. Fin da piccola raccoglieva in un quaderno le ricette di nonne e zie per poi provare a replicarle. La passione ha aiutato Antonella a scoprire nuovi ingredienti e nuovi sapori, ampliando così le sue conoscenze nel mondo culinario. Per lei la cucina è un continuo stimolo di idee da mettere sia nel piatto che nella vita. Nei piatti cerca di trasmettere anche la passione per tutto ciò che trova originale, creando piatti belli da vedere ma soprattutto buoni da mangiare!



Il tema e la ricetta

La Chef Antonella Iannone porterà in tavola una “rosa salata”. La ricetta si divide in due fasi: la preparazione della base e quella del ripieno. Questo piatto quattro stagioni prevede una croccante pasta brisée a forma di cerchio abbinata ad un ripieno di zucchine e taleggio. Dopo qualche minuto in forno la profumata rosa sarà pronta per essere assaporata!