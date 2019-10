Lombardia in festa

Descrizione evento: Nella notte più spaventosa dell’anno, strane presenze si aggirano per il parco di Monza. Grandi e piccini siete invitati alla festa più terrificante dell’anno. A partire dalle ore 19:00, per i più piccoli, lungo un percorso da brivido, sarà possibile fare “dolcetto o scherzetto?” a personaggi spettrali. All’interno della cascina, si ballerà sulla musica del dj-set a cura della Cooperativa Diapason e Mw Radio. Sarà presente un ricco buffet, oltre a panini con salamella e caldarroste. Il tutto accompagnato da vin brule, birra o succo e tè per i bambini. Anche se non vieni già truccato, non preoccuparti! L’associazione “Operativi al massimo” sarà lì col truccabimbi per te! In caso di pioggia la festa si svolgerà soltanto all’interno della cascina. Prenotazione obbligatoria. Per info: info@ilsaltoasd.it | 351 6705527 Evento organizzato da: Il Salto ASD, ASD Silvia Tremolada APS, L’arte di amarsi Onlus, Social Time Onlus.