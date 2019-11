Lombardia in festa

C/O SPAZIO MIL - AREA CARROPONTE - VIA GRANELLI 1

Descrizione evento: DISCOLLECTION - 4^ FIERA DEL DISCO DI MILANO - 1° DICEMBRE Vi informiamo che DISCOLLECTION organizza la 4^ FIERA DEL DISCO DI MILANO Domenica 1° Dicembre, orario continuato dalle ore 10 alle ore 19 –Presso lo Spazio Mil, Area Carroponte, Via Granelli 1, Sesto San Giovanni. L'evento si svolgerà in locale chiuso e riscaldato, indipendentemente da qualsiasi condizione meteorologica - oltre 50 ESPOSITORI con oltre 100 METRI lineari STIPATI DI MUSICA, MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD, gadget musicali da vendere, comprare o scambiare; - Esposizione delle opere del fumettista Francesco Triscari INGRESSO GRATUITO, PARCHEGGIO GRATUITO in prossimità dell'evento: venirci a trovare non costa nulla;

possibilità di PRANZARE e di intrattenersi nell'angolo ristoro POTRAI SCAMBIARE i DISCHI e CD che non ascolti più con quelli che ti interessano! CONTATTI :

338 427 3051

366 284 5507

epplus@yahoo.it FACEBOOK: DISCOLLECTION