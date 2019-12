Lombardia in festa

Descrizione evento: LA FORZA DELLA VITA: LE RELAZIONI

Maschile/Femminile, Dualità, Intimità… Le Relazioni sono la Forza della Vita e il Tantra ci insegna a viverle pienamente, con gioia, portando salute e benessere all’esistenza. Workshop esperienziale per migliorare la qualità della Vita a tutti i livelli: personale, relazionale, sessuale, professionale… In questo incontro impari a “sentire” la tua energia dalla fonte inesauribile dell’Hara per migliorare la qualità della tua vita. Scopri i livelli dell’energia vitale e la tua capacità di fonderti e scioglierti con l’altro per creare rapporti più armoniosi e vitali. Impari a vivere meglio, grazie alle conoscenze che ti permetteranno di scoprire la causa di alcune difficoltà fisiche e relazionali e soprattutto a trovarne soluzione. Contatti l’essenza della gioia, portandola nella tua vita anche attraverso un’intimità più sana, appagante, vitale. Sperimenti la rigenerazione del corpo e dello spirito. Con divertimento e gioia! Condividiamo questa magnifica avventura immersi nell’armonia e nella forza dei colori: in questo seminario vestiamo (tutti) in ARANCIONE per accentuare la presenza e la percezione delle vibrazioni benefiche della cromoterapia. CHE COS’È QUESTO PERCORSO? Non è un “corso” bensì un’ esperienza di Vita. Un weekend per apprendere, condividendo strumenti che ti portano ad ottenere immediato benessere a tutti i livelli: psico-fisico, emozionale, relazionale, professionale… sino a diventare “Maestro” nella gestione della tua quotidianità! Partecipa anche solo a questa esperienza per ottenere subito dei benefici evidenti! Potrai quindi scegliere, con libertà, di proseguire con i prossimi incontri… COME MIGLIORA LA TUA VITA CON QUESTO SEMINARIO? Migliori tutti gli aspetti dell’esistenza: relazioni, intimità, lavoro… – Ottieni maggiore stabilità, sostegno e nutrimento nelle tue relazioni e nella tua intimità – Rimuovi gli ostacoli e i condizionamenti che ti limitano nel godere della Vita, trasformando le “emozioni forti” in energia attiva – Impari a vivere in maniera piena e accogliente il contatto con gli altri – Porti la gioia nella tua quotidianità, riconoscendo ed attivando le tue risorse energetiche naturali con strumenti semplici ed efficaci – Utilizzi il dialogo interno e tecniche attive come potenti alleati – Impari a ricaricarti energeticamente e spiritualmente ottenendo salute e benessere – Acquisisci più forza, vitalità e determinazione nel proseguire i tuoi obbiettivi – Individui i tuoi talenti e punti di forza trasformando le difficoltà in opportunità – Impari a usare il potere dell’accettazione e dell’intenzione profonda per vivere meglio – Sviluppi l’intuizione ed il piacere di Essere – Consolidi e gestisci il tuo BenEssere nel tempo in totale autonomia e libertà – Riscopri il piacere ed il beneficio dei colori – Scopri come tutto diventa più facile portandoci più passione e gioia! – Capisci che puoi accettarti cosi come sei – Sperimenti una sana ed equilibrata alimentazione, scoprendo quella più adatta a te – Vai oltre le paure comprendendo che ce la puoi fare! – Crei uno spazio tuo dove essere te stesso e amarti cosi come sei – Diventi più bella/o e naturale. DURANTE IL SEMINARIO “LE RELAZIONI” LAVORIAMO SU QUESTI ARGOMENTI E TEMI – Origini ed evoluzione dell’energia fisica e vitale – Riattivazione dell’energia vitale a livello corporeo – Esplorazione e scoperta delle dinamiche delle “energie sottili” – Il corpo come messaggero – Energia femminile e maschile, dualità – Gioire della vita, del corpo e dell’intimità – Gioia, nutrimento, movimento – Amore, eros e sesso (intelligenza sessuale) – Idealismo e vergogna – Desiderio e vitalità – Piacere e avversione – Valorizzazione, riconoscimento, accoglienza – Controllo, abbandono, rilassamento – Gelosia e vittimismo – Fissazioni, blocco sessuale e senso di colpa (Pleasure Freeze) – Rassegnazione, accettazione, perdono – Dipendenza, indipendenza, inter-dipendenza, co-dipendenza A CHI È RIVOLTO QUESTO LABORATORIO La partecipazione è libera a tutti. A coloro che nutrono il desiderio di riscoprirsi, aprirsi, esprimersi, entrando in contatto con le proprie emozioni, con la propria verità interiore. Non si tratta di un “corso” bensì di esperienza di Vita e di condivisione. Apprenderai strumenti che, aumentando la tua consapevolezza, ti porteranno ad ottenere in tempi brevi, benessere a tutti i livelli: psico-fisico, emozionale, relazionale, intimo, professionale…. Non è necessario avere precedenti esperienze di lavori di gruppo. È anche rivolto a chi ha frequentato altri corsi in passato, desidera riconnettersi con l’energia e ritrovare vecchi e nuovi amici. 11-12 GENNAIO 2020 CENTRO POLIFUNZIONALE Via del Fabbricone 16 - GORLAGO (BG) Organizza e conduce: Centro Olos INFO E PRENOTAZIONI: https://www.ahaueventiolistici.com/blog/la-forza-della-vita-le-relazioni-11-12-gennaio-2020-gorlago-bg Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com