Lombardia in festa

Descrizione evento: Un chawan (??) è una ciotola usata per preparare e bere il tè .

Molti tipi di chawan sono usati nelle cerimonie del tè dell'Asia orientale.



L'Atelier del Museo organizza in due giornate il corso di ceramica rivolto a tutti quelli che vogliono creare a mano libera la propria tazza Chawan in argilla che verrà successivamente decorata e poi cotta con la tecnica Raku.



Programma delle due giornate:

- Sabato 18/01/2020 dalle 14:30 alle 18:30

Modellazione a mano libera di una Chawan e rifinitura

con degustazione tè



- Sabato 25/01/2020 dalle 10:00 alle 13:00

Decorazione della Chawan con varie tecniche, usando ossidi e cristalline

Cottura Raku



Costo del corso: € 90 comprensivo di materiali e cotture



Le tazze realizzate restano di proprietà dei partecipanti.



INFO E PRENOTAZIONI:

Museo della Ceramica G. Gianetti

Via Carcano 9 - Saronno (VA)

tel. 029602383

email: didattica@museogianetti.it