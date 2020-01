Lombardia in festa

Descrizione evento: AUDIZIONI ACCADEMIA SUSANNA BELTRAMI | Milano

A new concept of dance school

a.a. 2020 - 2021



6 marzo [OPEN DAY] + 4 aprile [OPEN DAY]

9 maggio + 20 giugno + 11 luglio

12 + 19 + 26 settembre



CONVOCAZIONE: ORE 10.00

PRESENTAZIONE ACCADEMIA: ORE 10.30



Le nuove date di AUDIZIONI per accedere all’anno accademico 2020-2021, sono l’occasione per avere informazioni sui corsi dell'Accademia e sugli sbocchi professionali, incontrare il corpo docenti e gli allievi senior, conoscere i servizi a tua disposizione, avvicinarsi alla filosofia e poetica di una delle dance-community più grandi d'Italia.



PROGRAMMA AUDIZIONI

- Lezione di classico

- Sequenza di contemporaneo e di floorwork insegnata dal maestro

- Presentazione di un assolo da parte dell’allievo, della durata di 1 min/2 min, qualsiasi stile e musica (che meglio valorizzi il ragazzo)



Per quanto riguarda l’abbigliamento da indossare:

- Per il classico: body, collant e mezze punte rosa

- Per il contemporaneo: leggings o calze nere



Per partecipare è necessario scrivere una mail a eventi@dancehaus.it e richiedere il modulo d'iscrizione, indicando nell’oggetto: AUDIZIONI ACCADEMIA SUSANNA BELTRAMI



?Per esigenze particolari, lo staff orientamento è a disposizione in sede per genitori, allievi e maestri tutti i giorni dalle 11 alle 13, previo appuntamento da richiedere via posta elettronica a eventi@dancehaus.it (indicare recapito telefonico a cui essere ricontattati)



?NOTA BENE: E’ possibile accedere allo stabile di via Tertulliano n.70 solo a piedi. Vietato l’accesso con auto o moto. Ogni infrazione verrà sanzionata. La struttura è video sorvegliata.



INFOLINE

eventi@dancehaus.it

accademiabeltrami.com

tel. 02 36515997