Lombardia in festa

Descrizione evento: Paris mon amour, la mostra con cui l'artista Angelo Elio Barabino rende omaggio a Parigi!

Affascinato fin da giovane da Parigi e dalla scena artistica che offriva, è proprio nella capitale francese che Barabino ha mosso i suoi primi passi in campo artistico.



E così nella primavera 2018 decide di tornarci e di catturare con la sua tavolozza di colori tutte le emozioni, le atmosfere e le sensazioni che questa città gli trasmette e farle rivivere sulla tela.



E dal 6 febbraio potete farvi trasportare anche voi nella Parigi di Barabino, con l'esposizione in via Cappellini 20, Milano di una trentina di acquerelli realizzati in plein air proprio durante questo suo più recente soggiorno!



Vi aspettiamo!