Lombardia in festa

Descrizione evento: Domenica 16 Febbraio

ore 15.30



Oltre Confine Onlus propone una Visita guidata ai Musei Civici di Pavia per scoprire la mostra temporanea "Oltre lo sguardo. Volti e ritratti nella pittura italiana tra Quattro e Cinquecento. Antonello da Messina a Pavia".



COSTO:

€ 4,00 a persona per la visita guidata (bambini sotto i 12 anni gratis) + € 1,00 a persona per il biglietto d'ingresso alla mostra (under 26 e over 70 gratis)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al link:

https://forms.gle/qLv5X774YVJyDhnT7

(Visita 16 Febbraio, prenotazione entro 14/02)



RITROVO:

Biglietteria Musei Civici di Pavia



N. MIN PARTECIPANTI: 10 persone