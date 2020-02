Lombardia in festa

Descrizione evento: XVII edizione Festival del Teatrino e della Fiaba 15-16 febbraio 2020 Otto spettacoli in cartellone, 2 fiabe-laboratori, 33 repliche, 1 laboratorio artistico e 4 di falegnameria. Torna il Festival del Teatrino e della Fiaba: compagnie italiane e straniere ci conducono nel mondo del Teatro di figura, con le sue molteplici tecniche (marionette, pupe da tavola, ombre colorate, figure su bastoni e quest'anno anche la semplice carta). La fiaba, raccontata con musica dal vivo, diventa una piccola opera d'arte, in cui incanto e magia evocano sentimenti profondi non solo nei piccoli spettatori, ma anche negli adulti. Nato grazie all’impulso e al sostegno di Carmen Acconcia, animatrice e formatrice per il teatro di figura, il Festival del Teatrino e della Fiaba, alla sua XVII edizione, è diventato un importante e prezioso appuntamento culturale della Libera Associazione Pedagogica Rudolf Steiner di Milano. L'attenzione per i piccoli ospiti si estende ai laboratori manuali, in cui saranno guidati alla costruzione di un teatrino, scudi, asce e spade all'interno della falegnameria. Spazio è inoltre dedicato a libri per bambini e ragazzi, testi specifici e giocattoli legati al mondo del teatrino e delle fiabe. Nei due giorni sarà attivato un punto ristoro, servizio bar-tavola calda, pizzeria e pasticceria. Nelle edizioni precedenti il Festival ha visto la presenza di oltre 1.500 spettatori, di tutte le età. Luogo dell'evento: Libera Scuola Rudolf Steiner, via Tommaso Pini 1 – Milano (MM2, Stazione Fs Lambrate, Uscita tangenziale Est Lambrate) Orari: sabato 15 dalle 14.00 alle 18.00, domenica 16 dalle 10.00 alle 18.00 (inizio ultimo spettacolo: 17.30). Ingresso libero, è richiesto un contributo per spettacoli e laboratori, a parziale copertura dei costi. Programma TAVOLINO APPARECCHIATI! dei Fratelli Grimm dai 5 anni, durata 40' - Compagnia Dognifiaba, Vicenza Figure a bastone. Sabato 15.00-17.00; domenica 12.00-15.00 LA STREGA DEL TEMPO di Ursula Burkhard dai 4 anni, durata 35' - Carmen e Giuseppe Acconcia, Basilea CH Pupe da tavolo. Sabato 15.00; domenica 11.15-15.00 VASSILISSA fiaba popolare russa dai 5 anni, durata 40' - Compagnia Le Gemme, Vicenza Ombre colorate. Sabato 15.30-17.15; domenica 10.30-14.00-15.30 L'UCCELLO D'ORO dei Fratelli Grimm dai 5 anni, durata 35' - Lucedumbra di Diego Comodo, Perugia Carta. Sabato 15.30-17.10; domenica 11.15-14.30 BIANCANEVE E ROSAROSSA dei Fratelli Grimm dai 5 anni, durata 40' - Gruppo Panacea, Milano Marionette. Sabato 15.45-17.15; domenica 12.00-15.15-17.00 MASHA E L'ORSO fiaba popolare russa dai 3 anni, durata 30' - Compagnia Il semino di mela, Milano Pupe. Sabato 16.00-17.30; domenica 10.45-16.00-17.30 IL MULINO DELLE FRITTELLE laboratorio dai 4 anni, durata 50' - Carmen Acconcia, Basilea CH Racconto e creazione di un personaggio, sabato e domenica 16.30 LA CHIAVE D'ORO dei Fratelli Grimm dai 4 anni, durata 40' - Teatrino Forte Vanja, Milano Breve storia con laboratorio. Sabato 14.45-16.15; domenica 10.30-15.45-17.15