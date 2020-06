Lombardia in festa

Descrizione evento: Ritorna domenica 11 ottobre 2020 la fiera per gli sposi "Nozze d'Autore" organizzata da Sposimmagine e giunta ormai all'8a edizione - l'unica mostra dedicata al matrimonio che richiama l'atmosfera romantica e fiabesca di un vero ricevimento di nozze grazie alla cornice da sogno che la ospita: le meravigliose sale di Villa Borromeo di Cassano d'Adda, che aprirà le sue porte alle coppie di sposi dalle ore 10.00 alle 18.30, come sempre a ingresso gratuito. Nelle precedenti edizioni la kermesse dedicata al matrimonio ha totalizzato circa 1000 presenze in una singola giornata di cui l'80% coppie di futuri sposi, a dimostrazione dell'importanza ancora percepita, da parte del pubblico, del contatto diretto con i fornitori nell'era di internet, blog e influencer. E nonostante la presentazione scenografica, l'atmosfera accogliente e intima della mostra mercato ha permesso a tante coppie giunte appositamente da Milano, Bergamo, Brianza Crema e Lodi, di sognare ad occhi aperti il giorno delle proprie nozze, con l'aiuto di circa 40 espositori a disposizione per illustrare prodotti, servizi e pacchetti personalizzabili in linea con le novità del mercato internazionale. Le spose troveranno abiti da sposa, scarpe da sposa, addobbi floreali per matrimoni e idee per allestimenti, bomboniere e partecipazioni, fotografi per matrimoni e video di nozze, fedi nuziali, location per matrimoni, ville per ricevimenti, catering e torte nuziali, intrattenimento e musica per cerimonie, wedding planner con fornitori convenzionati e sconti interessanti, idee per la casa, viaggi di nozze e tanto altro. In programma prove e consulenze gratuite di trucco sposa e acconciature da sposa, e speciali promozioni riservate in esclusiva ai visitatori che si preregistreranno sul sito di Sposimmagine scaricando l'invito-coupon digitale. Presenti parcheggio gratuito e servizio bar ristoro. Termoscanner all'ingresso e mascherine obbligatorie.