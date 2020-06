Lombardia in festa

Descrizione evento: IMAI AY UN UOMO. UN BOSCO. in collaborazione con l’Associazione Culturale Designart 3 luglio – 5 luglio 2020 nel bosco della “Casa di Paglia” – località Dardella – Cedegolo - Brescia - Italia Il silenzio, il profumo del bosco, i castagni secolari e l'energia della Concarena e del Pizzo Badile accompagneranno i 22 scatti in bianco e nero di Imai Ay. “L’arte è un punto di partenza per parlare dell’enigma del senso, della ricerca del senso nella vita” (John Berger) Lungo il sentiero che conduce al bosco della “Casa di Paglia”, percorribile a piedi in 30 minuti circa, i visitatori potranno soffermarsi a leggere testi e poesie appese sugli alberi scelte da Andrea Grappoli sul rapporto tra uomo e natura. L'apertura della mostra avrà luogo venerdì 3 luglio alle ore 10, e rimarrà aperta con ingresso libero da venerdì 3 luglio a domenica 5 luglio, dalle ore 10 alle ore 21. Per raggiungere il bosco della “Casa di Paglia”, i visitatori dovranno percorrere la strada statale 42 del Tonale, uscire a Capo di Ponte e proseguire per Paspardo fino all’indicazione Agriturismo il Riccio e parcheggiare presso il piazzale dell’Enel dove ci saranno le indicazioni segnaletiche. Per informazioni telefonare al numero 3494002349 oppure inviare e-mail al seguente indirizzo design-art@outlook.it “UN UOMO. UN BOSCO “è un progetto realizzato grazie al programma La cultura oltre la crisi, promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo della Comunità Montana Valle Camonica.