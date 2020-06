Lombardia in festa

Descrizione evento: CORSO DI INIZIAZIONE AL MANTRA MADRE Il Mantra Madre ha uno scopo preciso: riassorbire il reale e ritirare le proiezioni. Il Mantra Madre celebra il matrimonio mistico con la sposa/o sotterraneo/celeste e riunifica gli opposti.

Il grande yogin Sir Aurobindo definiva "potere automatico" una vibrazione, un mantra, che altro non e? che un nome o una sillaba mistica che penetra nelle cellule. Cosi? si percepisce il risveglio per mezzo delle nozze alchemiche, si sente il proprio compagno invisibile, si rinasce come la Fenice per volare verso la liberta? spirituale, fisica, mentale, sociale ed economica.

Per uscire dal tunnel dei condizionamenti, per arrivare a vedere la Luce serve una grande forza: l’amore. Il grande abbraccio del Mantra Madre ti guidera? verso l’amore universale e compirai una vera e propria metamorfosi della tua vita diventandone il creatore.



Metodologia

La metodologia seguita e? di tipo teorico-esperienziale. Per ogni tema e area si affianchera? all’apprendimento teorico la sperimentazione attiva con esercitazioni pratiche guidate, al fine di imparare facendo e sperimentando dal vivo i principi e le tecniche di Mindfulness e Sciamanesimo.



Obiettivi del corso

• padronanza di vari mantra • gestione emozionale • capacita? di potenziare l’energia vitale • abilita? nel dirigere l’intenzione • acquisizione di solide competenze utilizzabili sul piano pratico, personale e professionale.

Conduce: Celena Rodriguez, Custode del Mantra Madre, Istruttore di Mindfulness, Radioestesia Angelica, operatrice di Tamburo Sciamanico, Forest Therapy Guide.

4-5 LUGLIO 2020

c/o Libreria Anima

Galleria Unione 1 - 20122 MILANO Programma, informazioni e adesioni su: https://www.ahaueventiolistici.com/calendario-eventi/corso-di-iniziazione-al-mantra-madre-dal-20-marzo-2020-a-milano Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com