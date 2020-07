Lombardia in festa

Descrizione evento: Dal 6 al 30 Luglio 2020 visita Pavia e la sua provincia con Oltre Confine Onlus, che ha prodisposto un'offerta culturale di ben 10 attività tra visite guidate e laboratori didattici. Per le visite guidate Max 15 persone - Costo 7 € / Per i laboratori Max 7 bimbi - Costo 5

Durata attività: 1,5 h Per info e prenotazioni:

visiteguidate@vieniapavia.it / 3755709240

CALENDARIO DELLE ATTIVITà:



Sabato 4 Luglio, h. 18.30

VIGEVANO AL TRAMONTO tra rinascimento e '900

Passeggiata alla scoperta di curiosità e aneddoti della città ducale dall'età sforzesca al boom della calzatura

Ritrovo in Piazza Calzolaio d'Italia 1 a Vigevano

con la guida turistica abilitata Alberto Pistola Domenica 5 Luglio, h 8.00

PAVIA RAZIONALISTA

Passeggiata mattutina riscoprendo le architetture razionaliste del ventennio fascista a Pavia

Ritrovo in Piazza Minerva a Pavia

con la guida turistica abilitata Valeria Cechetto Giovedì 9 Luglio, h 15.30

DISEGNAMI UNA STORIA

Laboratorio didattico per bambini (6-10 anni) al Museo Archeologico di Casteggio

Ritrovo in Via Circonvallazione Cantù 62 a Casteggio

con l'operatrice museale Giulia Mattarini



Domenica 12 Luglio, h 6.45

10.000 passi nella storia - 5 ABBAZIE e 3 MULINI

Passeggiata mattutina nel parco della Vernavola da S. Spirito a S. Lazzaro

Ritrovo c/o incrocio Via Ferrini e Via Assi San Paolo a Pavia

con la guida turistica abilitata Antonio Ramaioli Venerdì 17 Luglio, h 17.00

MORTARA: ARTE E LEGGENDE

Passeggiata tra le risaie lungo un tratto di via Francigena e visita all'Abbazia di Sant'Albino

Ritrovo davanti all'Abbazia di Sant'Albino a Mortara

con la guida turistica abilitata Giulia Varetti Domenica 19 Luglio, h 9.00

CICLO TURISTICA SULLA VIA FRANCIGENA

Biciclettata a tappe da Pavia a S. Giacomo della Cerreta (Belgioioso). 20 km A/R in collaborazione con FIAB Pavia

Ritrovo c/o il Sagrato della Chiesa di S. Pietro in Verzolo a Pavia

con la guida turistica abilitata Antonio Ramaioli Venerdì 24 Luglio, h 17.00

MORTARA: ARTE E GASTRONOMIA D’ECCELLENZA

Visita guidata alla Basilica di San Lorenzo e a un produttore di Salame d'Oca di Mortara IGP

Ritrovo davanti alla Chiesa di San Lorenzo a Mortara

con la guida turistica abilitata Giulia Varetti Sabato 25 Luglio, h 18.00

BORDELLI, CASINI E CASOTTI. Le case chiuse a pavia

Un tour raccontando i luoghi, i personaggi e le consuetudini delle case chiuse a Pavia dal periodo Visconteo fino al 1958

Ritrovo in Piazza del Municipio a Pavia

con le guide turistiche abilitate Valentina Dezza e Antonio Ramaioli Domenica 26 Luglio, h 18.30

PAVIA D’ACQUA

Passeggiata riscoprendo la vocazione fluviale della città lungo Ticino e Naviglio, tra Borgo Ticino, le antiche porte urbiche, i ponti urbani, le conche e molto altro!

Ritrovo in Piazzale Ghinaglia a Pavia

con la guida turistica abilitata Alberto Pistola Giovedì 30 Luglio, h 15.30

LEGGIAMO INSIEME NEL PARCO!

Laboratorio didattico per bambini (6-10 anni) al Museo Archeologico di CasteggioRitrovo in Via Circonvallazione Cantù 62 a Casteggio

con l'operatrice museale Giulia Mattarini€ ---------

--------------- NORME DI SICUREZZA per lo svolgimento dell'attività (secondo le disposizione di Regione Lombardia): 1. Ogni visita avrà MAX 15 partecipanti + la guida

2. Ogni laboratorio didattico avrà MAX 7 bambini + l’operatore museale

2. E' obbligatorio l'uso della mascherina per tutta la durata della visita

3. I partecipanti dovranno mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1 m.

4. Ricorso all'igiene delle mani