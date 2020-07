Lombardia in festa

Boario Fiere Via Galassi 30.Darfo Boario Terme ( Boario Fiere Via Galassi 30.

Descrizione evento: Tutto l’universo di Leonardo. Dalle macchine volanti all’Uomo vitruviano, dalla Gioconda al Cenacolo, dove Cristo e gli apostoli prendono vita sulle pareti, dai dipinti riprodotti in scala reale alla mirror room, raccontati dal grande Genio «in persona», grazie all’arte digitale. Dal 16 luglio al 18 ottobre 2020 al Centro Congressi - Boario Fiere la spettacolare mostra immersiva «Leonardo da Vinci 3d» permette - grazie a grandiose proiezioni e all’utilizzo di ologrammi e della realtà aumentata - di trovarsi faccia a faccia con l’artista fiorentino.

Una mostra coinvolgente, dove la tecnologia contemporanea racconta il maestro del Rinascimento, la sua vita, le sue scoperte, le sue straordinarie opere d’arte. «Leonardo da Vinci 3D» sarà in grado di stupire i visitatori con effetti sorprendenti, scardinando i tradizionali confini, sfidando le leggi della fisica, del tempo e dello spazio con luci, immagini, suoni e colori.

A restituire lo spirito avveniristico di Leonardo è un sistema di multi-proiezione altamente tecnologico in grado di offrire un’esperienza educativa e divertente allo stesso tempo, dove immagini e musica corrono lungo soffitti, pareti e colonne per sconfinare negli spazi immateriali dell’olografia e della realtà aumentata. Il racconto di «Leonardo da Vinci 3D» nasce da un’inedita commistione di linguaggi, dove tradizione e innovazione dialogano per spalancare al pubblico la vastità e complessità del mondo che gravita intorno al genio del Rinascimento italiano