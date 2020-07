Lombardia in festa

Descrizione evento: Sarà l’Hotel Galles nel pieno centro di Milano (Piazza Lima, adiacente al Corso Buenos Aires) ad ospitare la prima edizione di Expò Stock, la tre giorni in programma dal 17 al 19 luglio 2020 (dalle 9 alle 18) sulla vendita di merci a stock a cura di Azstock, l’Ingrosso più Economico e famoso Online.

“Nella piena ripresa del commercio, ecco la spinta giusta che ci vuole nel ripartire alla grande! Merci a stock a prezzi bassissimi per facilitare la vendita! Una mano in più per contrastare l’Emergenza Covid-19 che in questi mesi ha paralizzato il commercio nazionale” queste le parole di Raffaele Azzolio (Sales Manager di Azstock).

Abbigliamento, Calzature, Intimo e articoli mare, ma non solo, tantissimi articoli per Uomo, Donna e Bambini direttamente nel centro città di Milano, nei pressi della stazione centrale, facile e veloce da raggiungere per tutti!

Durante la tre giorni si potrà visionare tutto questo e molto altro e comprendere come funziona il mondo dello stock con Grandi Affari per tutti i nostri clienti.

L’evento è a numero chiuso ed organizzato nel rispetto della normativa anti Covid e quindi utilizzando i presidi di sicurezza, evitando assembramenti ed è rivolto a tutti i rivenditori al dettaglio e all’ingrosso .

L’ingresso è gratuito e si potranno effettuare ordini in sede, assicurandosi grandi affari da rivendere!!

Per partecipare basta consultare il sito www.azstock.it e compilare un form oppure chiamare al: 3471453307 (Raffaele Azzolio).

Azstock è un’azienda partenopea, che da oltre 15 anni si è affermata Leader in Italia ed Europa nella distribuzione di merce a stock direttamente vendendo online, seguendo la “scia commerciale” di questi ultimi anni.