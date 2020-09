Lombardia in festa

Descrizione evento: a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo



MADE4ART, Milano

16 - 28 settembre 2020

Inaugurazione su invito con prenotazione:

mercoledì 16 settembre, ore 15 - 20



In occasione diPhotofestival 2020, lo spazioMADE4ART di Milano ha il piacere di presentare Oltre la memoria, progetto fotografico a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni con opere di Achille Ascani, Bruno Samorì, Andrea Tirindelli, Enzo Trifolelli.

La mostra è incentrata sul tema della memoria e delle tracce del passato sul presente e sulla contemporaneità. I cortocircuiti visivi e le sovrapposizioni di immagini metropolitane di Achille Ascani, i collage fotografici tratti da antichi dipinti e icone russe di Bruno Samorì, le tracce dell’implacabile scorrere del tempo sui muri delle città che vanno a creare composizioni astratte senza autore negli scatti di Andrea Tirindelli, le sculture etrusche ritratte con il concetto del ©FoTotempismo da Enzo Trifolelli, il quale durante un singolo scatto fotografico si muove con la fotocamera nello spazio circostante il soggetto prescelto esplorandone così lo spazio-tempo: ogni artista sceglie il proprio campo di indagine privilegiato e utilizza le proprie tecniche fotografiche per esplorare i meandri della memoria, andando sempre oltre, tra sedimentazioni e ricordi, illusioni e speranze.

Oltre la memoriaprevede una inaugurazione su invito mercoledì 16 settembre dalle ore 15 alle 20 prenotando la propria visita con una mail a info@made4art.it; media partner della mostra Image in Progress. Per i collezionisti e per coloro che desiderassero ricevere maggiori informazioni sulle opere o una consulenza per arredamento e interior design è possibile scrivere una mail ed è disponibile il servizio di videochiamata Skype.



Oltre la memoria

Achille Ascani, Bruno Samorì, Andrea Tirindelli, Enzo Trifolelli

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

16 - 28 settembre 2020

Inaugurazione su invito con prenotazione: mercoledì 16 settembre, ore 15 - 20

Lunedì ore 15.00 - 18.30, martedì - venerdì ore 09.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30

L’esposizione è visitabile esclusivamente su prenotazione



MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

Via Voghera 14, 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872



Media Partner Image in Progress