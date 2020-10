Lombardia in festa

Descrizione evento: Tra arte ed architettura, la galleria Amy-d Arte Spazio di Milano (via Lovanio 6) presenta, dal 15 ottobre al 04 novembre 2020, il progetto economART “de_LIMITA: abitare in quarantena”, a cura di Marco De Santi, presente in duplice veste di artista e professore presso la Scuola di design_Politecnico di Milano. Nato dalla collaborazione tra la galleria di ricerca milanese e il laboratorio di “Fondamenti del Progetto” dei professori Marco De Santi, Giovanna Piccinno, Gabriella Zuco, e la supervisione di Stefano Gigliotti e Alice Zingales, accomunati da tematiche legate al momento emergenziale e alla sostenibilità ambientale legate all’habitat, riporta i risultati dell’esperienza didattica svolta totalmente on-line, durante i mesi di lockdown italiano. Gli studenti, alla loro prima esperienza progettuale, hanno collaborato tra di loro da remoto, divisi in gruppi virtuali e senza mai incontrarsi fisicamente, elaborando disegni, modelli e video.



La mostra, che sarà inaugurata giovedì 15 ottobre dalle ore 10.00 alle 21.00, sarà visitabile dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00. Chiuso sabato e domenica.

Ingresso libero ma contingentato.

È possibile fissare un appuntamento per garantirsi una visita esclusiva.

Per info e prenotazioni: t.+3902654872, www.amyd.it, info@amyd.it, instagram@amy_d_gallery

Press e Comunicazione Amy-d Arte Spazio: Vittorio Schieroni