Lombardia in festa

Descrizione evento: MOSTRA MERCATO DEL VINILE A NERVIANO Vi informiamo che Domenica 25 Ottobre a Nerviano C/O il Chiostro del Convento degli Olivetani situato in Piazza Manzoni 4, l’Associazione Culturale Rock Paradise con il Patrocinio del Comune di Nerviano organizzerà la sua 67^ Fiera del Disco. Parteciperanno oltre 30 espositori con oltre 60 metri STIPATI DI MUSICA, MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD, gadget musicali. + INGRESSO GRATUITO

+ POTRAI SCAMBIARE i DISCHI e CD che non ascolti più con quelli che ti interessano

+ AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO IN VICINANZE DELLA STRUTTURA ORARIO: DALLE 10:00 ALLE 18:00 VERRANNO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DEI DPCM E LE LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA Per informazioni:

SMS: 338.4273051

Email: epplus@yahoo.it

Facebook: Rock Paradise Fiera del Disco