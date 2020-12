Lombardia in festa

Descrizione evento: Lo spazio MADE4ART di Milano è lieto di presentare un’esposizione di opere di Calogero Salemi (Racalmuto, Agrigento, 1966) dal titolo GASH ART.

GASH ART, “arte dello squarcio”, è il risultato di una lunga ricerca artistica che trova le basi nella lezione dello Spazialismo e, in particolar modo, nella produzione artistica di Lucio Fontana, assimilata, rivisitata e trasformata dalla creatività di Salemi giungendo all’elaborazione un linguaggio personale che impiega nuove tecniche e una sensibilità propria.

Il taglio e la volontà di ricucire lo strappo, la fusione tra piani diversi, l’armonico contrasto tra i colori, i giochi di forme, linee e geometrie sono alcuni degli elementi che caratterizzano le opere di Calogero Salemi, con rimandi e contrapposizioni derivanti dall’accostamento tra i diversi lavori. Presso MADE4ART verrà a generarsi così una grande installazione formata da tanti pezzi differenti, che andranno a interagire tra loro, con l’ambiente e con gli osservatori in un ideale invito a guardare oltre la superficie della realtà, al significato nascosto delle cose.

La personale sarà visitabile da venerdì 4 a martedì 15 dicembre prenotando la propria visita con una mail a info@made4art.it; in caso di provvedimenti da parte delle Autorità in materia di emergenza sanitaria che dovessero limitare gli spostamenti sul territorio nazionale o regionale saranno comunicate nuove date e nuove orari per accedere allo spazio. Per i collezionisti e per coloro che desiderassero ricevere maggiori informazioni sulle opere o una consulenza per arredamento e interior design è possibile scrivere una mail ed è disponibile il servizio di videochiamata Skype.

Con GASH ART MADE4ART aderisce alla Sedicesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, manifestazione che si terrà sabato 5 dicembre 2020 con iniziative online e offline dedicate all’arte contemporanea; per l’occasione verrà pubblicato e diffuso il catalogo della Collana MADE4ART dedicato alla produzione artistica di Calogero Salemi.