Lombardia in festa

Descrizione evento: MADE4EXPO - www.made4expo.it è ormai diventato un punto di riferimento per i collezionisti e gli appassionati d’arte italiani. MADE4EXPO è il sito Internet dedicato all’arte contemporanea a cura dello spazio MADE4ART di Milano, una vetrina online per opere di pittura, fotografia fine art e scultura: l’arte di qualità per la tua collezione o per un regalo esclusivo. Dal 16 al 23 dicembre 2020 una selezione di opere d’arte degli artisti MADE4EXPO sarà visionabile dal vivo per collezionisti e amanti dell’arte presso la sede di MADE4ART in Via Voghera 14 a Milano; in mostra lavori di Guido Alimento, Alessandra Angelini, Sergio Armaroli, Maddalena Barletta, Emilio Belotti, Paolo Bongianino, Michele di Palo, Josine Dupont, Giannino Ferlin, Guido Maria Isolabella, Gianni Oliva, Diego Pedemonte, Tommaso Stilla, Andrea Tirindelli, Stefano Tubaro. La raccolta completa delle opere è disponibile sul sito Internet www.made4expo.it. MADE4ART sarà lieto di accogliervi per una visita personalizzata, occasione per scambiarci gli auguri di buon Natale e felice Anno nuovo. MADE4EXPO Christmas days for collectors and art lovers sarà l’ultima iniziativa di MADE4ART presso la storica sede di zona Tortona prima del trasferimento dell’attività nella nuova e prestigiosa location posizionata nel cuore di Brera a gennaio 2021. MADE4EXPO Christmas days for collectors and art lovers 16 - 23 dicembre 2020 lunedì ore 15 - 19.30, martedì - venerdì ore 09.30 - 13 e 15 - 19.30 L’esposizione è visitabile esclusivamente su prenotazione Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio Wine partner Bertè & Cordini Richiedi informazioni su MADE4EXPO e il catalogo digitale con la selezione delle opere in mostra scrivendo a info@made4expo.it MADE4ART Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura Via Voghera 14, 20144 Milano www.made4art.it, info@made4art.it, +39.02.39813872