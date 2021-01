Descrizione evento:

Sabato 16 Gennaio prenderà avvio un grande Tour ONLINE, in 5 puntate, dedicato alla Via Francigena in Nord Italia, dai valichi alpini sino al guado del Po.





compilare correttamente il modulo al link di seguito:

Sabato 16 Gennaio, h 15.30

Introduzione. La nascita del percorso, da Canterbury a Roma + la variante nel Sud Italia fino a Santa Maria di Leuca

Domenica 24 Gennaio, h 15.00

Dai valichi alpini a Vercelli



Sabato 6 Febbraio, h 15.00

Da Vercelli attraverso al Lomellina fino alle porte di Pavia: Palestro, Robbio, Mortara, Garlasco

Domenica 6 Marzo, h 15.00

La Francigena a Pavia: celebri reliquie dentro celebri basiliche

Domenica 21 Marzo, h 15.00

La Francigena lungo la valle del Ticino da Pavia fino al guado del Po - Ospitale e Ordini monastici cavallereschi

Per prenotarsi:

https://forms.gle/afi4uECRnQ7uUaex8

Per dubbi:

visiteguidate@vieniapavia.it /3755709240