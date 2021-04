Lombardia in festa

Descrizione evento: domenica 25 aprile ore 15:30 (ritrovo 15 min. prima) Costo: 12,00 euro a persona Orario di ritrovo: 15:15 – Orario inizio visita: 15:30 Durata: 2 ore circa Luogo di ritrovo: sotto gli archi di Porta Ticinese, piazza XXIV Maggio Prenotazione obbligatoria. Posti ad esaurimento. Per prenotazioni contattare Paola Raverdino e-mail: paola@raverdino.it – cell. 347-1502956 Visita condotta da guida turistica abilitata dalla Provincia di Milano. Il percorso si svolge a piedi. Posti limitati ed a esaurimento. La prenotazione è necessaria. Il percorso si svolge in uno dei luoghi più affascinanti di Milano: la rete dei Navigli è una infrastruttura di origine medievale che ha contribuito alla fortuna economica e commerciale di Milano. La Darsena completamente rinnovata è diventata sede di eventi di ogni genere, ma forse non tutti conoscono la sua storia, che si intreccia con quella della città e di personaggi noti come Leonardo da Vinci, che ha contribuito a migliorare la tecnologia di queste vie d’acqua. Parleremo anche di una Milano che i nostalgici rimpiangono: gli antichi mestieri, le lavandaie, le romantiche case di ringhiera. Le visite guidate saranno condotte secondo le ordinanze nazionali e regionali che disciplinano le attività culturali e turistiche. Le visite in programma si svolgeranno con le seguenti modalità: obbligo di mascherina per i partecipanti distanziamento sociale di almeno un metro Le visite sono ad iscrizione obbligatoria