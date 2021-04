Lombardia in festa

Descrizione evento: L’Accademia Susanna Beltrami annuncia tre nuove date di audizioni per accedere all’anno accademico 2021-2022, il 15 maggio, il 5 giugno e il 17 luglio 2021. La convocazione sarà alle ore 10h30.

Queste giornate saranno l’occasione per avere informazioni sui corsi dell'Accademia e sugli sbocchi professionali, incontrare il corpo docenti e gli allievi senior, conoscere i servizi a disposizione, avvicinarsi alla filosofia e poetica di una delle dance-community più grandi d'Italia.



PROGRAMMA AUDIZIONI

- Lezione di classico

- Sequenza di contemporaneo insegnata dal maestro

- Sequenza di floor work insegnata dal maestro



ABBIGLIAMENTO DA INDOSSARE

- Per il classico: body, collant e mezze punte rosa

- Per il contemporaneo: leggings o calze nere



Per partecipare è necessario scrivere una mail a eventi@dancehaus.it e richiedere il modulo d'iscrizione, indicando nell’oggetto: AUDIZIONI ACCADEMIA SUSANNA BELTRAMI.



Per esigenze particolari, lo staff orientamento è a disposizione in sede per genitori, allievi e maestri tutti i giorni dalle 11 alle 13, previo appuntamento da richiedere via posta elettronica a eventi@dancehaus.it (indicare recapito telefonico a cui essere ricontattati).



La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati a 20 persone !



NOTA BENE: se il DPCM non lo permetesse, l’audizione si svolgerà online.