Lombardia in festa

Descrizione evento: domenica 27 giugno 2021 ore 10:30 (ritrovo 10 min. prima)

Costo: 25,00 euro a persona

Ora di ritrovo: 10:20 – Ora di inizio visita: 10:30

Durata: 1 ora e 15 min. circa

Luogo di ritrovo: presso l’ingresso di Palazzo Reale Pagamento anticipato per mezzo bonifico bancario. Vi prego di contattarmi per e-mail: paola@raverdino.it oppure cellulare 3471502956 per avere i dati utili per il saldo. Nella mostra scoprirete talenti femminili che in alcuni casi erano stati dimenticati, cancellati da una critica maschilista. Ci avvicineremo a questi talenti femminili del XVI e XVII che si sono nonostante tutto affermati e sono riusciti a relazionarsi con prestigiose committenze anche con un piglio imprenditoriale.

Ci immergeremo nelle loro storie di figlie, mogli e sorelle di pittori o come donne che hanno trovato la loro dimensione nell’ambito religioso.

Tra loro la più nota è Artemisia Gentileschi, ma conosceremo meglio artiste come Fede Galizia, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, accanto ad artiste meno conosciute come la nobile romana Claudia del Bufalo, Rosalia Novelli, Lucrezia Quistelli.