Lombardia in festa

Descrizione evento: domenica 6 giugno ore 15:30 (ritrovo 15 min. prima) Costo: 15,00 euro a persona Orario di ritrovo: 15:15 – Orario inizio visita: 15:30 Durata: 2 ore circa Luogo di ritrovo: Viale Monza (fermata MM1 Gorla, sul lato opposto della strada della banca) Prenotazione obbligatoria. Posti ad esaurimento. Per prenotazioni contattare Paola Raverdino e-mail: paola@raverdino.it – cell. 347-1502956 Visita condotta da guida turistica abilitata dalla Provincia di Milano. Il Naviglio della Martesana è forse quello meno conosciuto anche dai milanesi stessi, ma forse è quello che ha mantenuto più intatto il suo fascino. Se si sa osservare bene si possono ritrovare splendide ville di delizie dove si andava a trascorrere la villeggiatura in piena tranquillità. Lungo le sue rive si sono sviluppati borghi come Gorla, chiamata anche la “Piccola Parigi” grazie anche ai suoi bei giardini come quello di villa Finzi, che andremo ad esplorare. Lungo il Naviglio Martesana si sono sviluppate anche molte attività come quelle relative alla produzione della seta o distillerie di profumi. Lungo il percorso scopriremo insieme molte curiosità. L’itinerario si concluderà alla Cassina de Pomm via Melchiorre Gioia, 193, vicinanze fermata autobus linee 43 e 81 non lontano dall’autobus 43 e dalla fermata della MM2 Gialla Fermata Sondrio.