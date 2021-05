Lombardia in festa

Descrizione evento: sabato 12 giugno ore 16:00 (ritrovo 15 min. prima) Costo: 12,00 euro a persona Orario di ritrovo: 15:45 – Orario inizio visita: 16:00 Durata: 1 ora e 30 min. circa Luogo di ritrovo: piazza Maria Adelaide di Savoia, angolo via Castel Morrone Prenotazione obbligatoria. Posti ad esaurimento. Per prenotazioni contattare Paola Raverdino e-mail: paola@raverdino.it – cell. 347-1502956 Visita condotta da guida turistica abilitata dalla Provincia di Milano. Durante la passeggiata culturale scoprirete un volto di Milano nascosto tra eleganti palazzi in stile Liberty nella zona di via Castel Morrone e via Pisacane. Nonostante le decorazioni dei palazzi siano considerate di minore importanza rispetto a forme di Liberty più aulico, stentiamo a credere sia nato come quartiere popolare della Milano in via di trasformazione a fine ‘800 e inizi ‘900. Ci soffermeremo ad osservare la misteriosa “Casa 770”, che si trova identica in altri luoghi nel mondo, ma è l’unica in Europa. Troveremo anche romantici esempi di edifici in stile storicista per poi giungere al quartiere variopinto di via Lincoln, che si è guadagnato la fama di essere la “Notting Hill” di Milano. La visita termina in via Lincoln.