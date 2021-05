Lombardia in festa

Descrizione evento: sabato 19 giugno ore 16:00 (ritrovo 15 min. prima) Costo: 12,00 euro a persona Orario di ritrovo: 15:45 – Orario inizio visita: 16:00 Durata: 1 ora e 30 min. circa Luogo di ritrovo: MM3 Gialla fermata di Sondrio vicino a hotel Crowne Plaza Prenotazione obbligatoria. Posti ad esaurimento. Per prenotazioni contattare Paola Raverdino e-mail: paola@raverdino.it – cell. 347-1502956 Visita condotta da guida turistica abilitata dalla Provincia di Milano. Forse uno dei quartieri più nascosti di Milano, spesso sconosciuto ai milanesi stessi, dove regna la quiete ed il traffico della città sembra lontano. Qui tra i vari giardini si possono ammirare architetture uniche ed in alcuni casi originali. Il quartiere della Maggiolina viene costruito in tre fasi degli inizi del ‘900, generando diverse tipologie di abitazioni. Durante una di queste è nato anche il Villaggio dei Giornalisti, progettato dall’ingegnere Stefini. Nel quartiere residenziale si trovano anche abitazioni uniche per originalità come le case ad igloo, un tempo accompagnate da quelle a fungo non più esistenti.

Tra le architetture d’interesse nella zona c’è l’abitazione del noto architetto Luigi Figini, un edificio sostenuto da pilastri che gli ha fatto guadagnare il nome di casa palafitta, ispirata allo stile razionalista.

Durante la passeggiata culturale incontreremo anche Villa Mirabello, un tempo appartenuta al duca Filippo Maria Visconti per essere villa di delizie.