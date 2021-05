Lombardia in festa

Descrizione evento: sabato 26 giugno ore 10:30 (ritrovo 15 min. prima) Costo: 15,00 euro a persona Orario di ritrovo: 10:15 – Orario inizio visita: 10:30 Durata: 2 ore circa Luogo di ritrovo: Cascina Corte San Giacomo, via San Dionigi 77, Milano Prenotazione obbligatoria. Posti ad esaurimento. Per prenotazioni contattare Paola Raverdino e-mail: paola@raverdino.it – cell. 347-1502956 Visita condotta da guida turistica abilitata dalla Provincia di Milano. Faremo una passeggiata culturale ricalcando le orme di San Bernardo e dei monaci cistercensi che dal borgo di Nocetum si inoltravano nella campagna per l’antica strada medioevale per raggiungere l’abbazia di Chiaravalle. L’antico campanile, la famosa Ciribiriciaccola, ci indicherà il cammino, durante il quale scopriremo la storia di come i monaci hanno plasmato il paesaggio lombardo, utilizzando il sistema delle marcite. Ci inoltreremo nel parco della Vettabia, per una passeggiata rilassante e rigenerante alla scoperta della grande ricchezza della Lombardia: la campagna fertile solcata dalle acque. Il percorso avrà inizio dalla chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo per terminare nell’antico borgo di Chiaravalle, dove terminerà la visita. Alla fine del percorso sarete liberi di ritornare al punto di partenza in autonomia in circa 30 minuti a piedi, oppure prendendo l’autobus. Potrebbe anche essere una buona idea quella di fermarsi un po’ di più in qualche trattoria della zona oppure per un pic nic nella Natura del Parco della Vettabia.