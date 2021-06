Lombardia in festa

Descrizione evento: Nel mese di luglio si terrà la rassegna concertistica Music in the Church. La Chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona ed Uniti, ogni domenica alle ore 19.00, sarà la sede di 4 concerti dall’altissimo valore artistico.



Programma:

- Domenica 4 luglio: Alessandro Apinti e Andrea Dall'Olio (duo violonistico)

- Domenica 11 luglio: Zorioscar Urbina (fagotto) e Miguel Jimenez (contrabbasso)

- Domenica 18 luglio: Lucia Foti (arpa)

- Domenica 25 luglio: Giuseppe Nova (flauto traverso)



Prezzi:

- Adulti: Biglietto € 10,00; Abbonamento 4 concerti € 30,00 - Ragazzi 15-18 anni: Biglietto € 5,00; Abbonamento 4 concerti € 10,00 - Under 14 gratuito

Per garantire il distanziamento sociale i posti saranno limitati. Si consiglia la prenotazione ai seguenti contatti: infopoint.gravedona@northlakecomo.net - Tel. +39 0344 85005 (h. 9.00-13.00)