Lombardia in festa

Descrizione evento: 8 settembre, festa della Natività di Maria, patrona del paese.



Nel weekend più prossimo a questa ricorrenza, da oltre quarant'anni, il borgo di Pozzolo sul Mincio è in festa e per cinque giorni propone ai visitatori stands gastronomici, intrattenimenti musicali, mercatini, esibizioni e luna park.



Piatto principe della manifestazione è il luccio in salsa con la polenta, che, acquisita la De.C.O. nel 2009, ha conquistato nel 2019 le importanti piazze di Vinitaly (VR) e Fico (BO).



Gli stands pozzolesi offrono inoltre altre leccornie della cucina mantovana, dai tortelli di zucca, al risotto col pistum (pesto di maiale), dal risotto coi saltarei (gamberetti di fiume), alla torta sbrisolona, il tutto accompagnato da vini di qualità, tra cui non può mancare il lambrusco mantovano d.o.p.



Dopo un anno di interruzione forzata a causa dell'emergenza sanitaria che tutti conosciamo, si prova a tornare alla normalità, con le dovute precauzioni e in forma ridotta rispetto alla consuetudine.



L'edizione 2021 vedrà infatti un menù ridotto per snellire il lavoro delle cucine e un numero di posti limitato per ottemperare alle vigenti norme anticovid per garantire la sicurezza di volontari e partecipanti.



Sarà comunque presente la musica dal vivo delle orchestre e, a contorno della manifestazione, la pesca di beneficienza e un'esibizione di arte madonnara sul sagrato della chiesa.



A disposizione ampi parcheggi e area camper a 500mt dall'area feste.



L'accesso è consentito solo con green pass ed è consigliata la prenotazione.



Apertura degli stands gastronomici ore 19:30.



Programma dettagliato sul sito www.polisportivapozzolese.it