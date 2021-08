Lombardia in festa

Descrizione evento: Nuovo appuntamento enogastronomico il weekend del 10-11-12 Settembre 2021 a Bareggio (MI) con l’evento "Arrosticini VS Bombette Festival", la 27° edizione del format itinerante che negli ultimi due anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia! Tre giorni di festa a ingresso gratuito con servizio bar e ristorazione attivi: disponibili tante tipologie di carne di arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi, specialità di cucina tradizionale anche vegetariana e vegana, fresche bevande e birre artigianali selezionate. All’interno dell’evento si potrà usufruire di ampie aree relax con tavoli o in alternativa del servizio d’asporto, e di godere di spettacoli serali di musica dal vivo e di intrattenimento. Di seguito il programma degli eventi musicali previsti ogni sera a partire dalle ore 21.00: - Venerdì: HBH - History100 Cover Band - Sabato: Merqury Legacy - Queen Tribute Band - Domenica: Acoustic Blue Duo - Musica alla Carta “Arrosticini VS Bombette Festival” andrà in scena il Venerdì dalle ore 18.00, mentre il Sabato e la Domenica dalle ore 11.00 con orario continuato a pranzo e a cena. Per ulteriori informazioni contattare il numero +39 346 5308662 o l’email info@viaaudio.it. Un evento organizzato da Italia on The Road - Cibo Da Strada, Via Audio e Associazione Etica Street - Leopotter Action - Cinzia Veneziano Communication con il Patrocinio del Comune di Bareggio.