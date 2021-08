Lombardia in festa

Descrizione evento: Riprende a Settembre 2021 l'appuntamento con la tradizionale Festa della Sinistra presso il Velodromo di Cesano Maderno (MB), giunta quest'anno all'ottava edizione. Cinque giornate con tanti appuntamenti da non perdere, tra iniziative politiche e culturali, eventi e concerti. La festa, realizzata a impatto ambientale zero senza l’uso di plastica, avrà attivo da Mercoledì a Domenica a partire dalle ore 19.00 il servizio bar e ristorazione con speciali prodotti abruzzesi, tra i quali arrosticini e guanciale, a sostegno dei produttori e degli allevatori locali colpiti dal sisma. Ci sarà la possibilità di ordinare d’asporto o di usufruire dell’area cucine al coperto: la manifestazione sarà infatti garantita anche in caso di maltempo. Ad allietare le serate sono previsti eventi di tipo culturale e musicale. Per l’edizione 2021 i coperti dell’area cucine e spettacoli saranno devoluti in sostegno ad AIRC – Fondazione per la Ricerca sul Cancro. Di seguito il programma completo degli eventi: - Mercoledì: - H.19.45: Cena di finanziamento per ResQ - People Saving People - H.21.30: Presentazione del progetto, delle prospettive e delle iniziative con la Presidenza di ResQ - Giovedì H.21.00: SerArt Jam Session & Arte con Sondar - Venerdì H.21.00: Concerto Omaggio a Lucio Battisti - Sabato H.21.00: Concerto Omaggio a Rino Gaetano - Domenica H.17.00: Incontro con l'autore Erri De Luca che presenta il suo ultimo libro "A Grandezza Naturale" Per la normativa anti-covid19 il Green Pass sarà sempre obbligatorio e verrà controllato esclusivamente per l'Accesso all'Area Spettacoli, Eventi e Dibattiti. Inoltre, nelle zone di accesso all'area (dove saranno presenti gel igienizzante e apposita segnaletica) è richiesta la mascherina, che sarà obbligatoria anche per raggiungere i bagni, le zone comuni e tutti i punti in cui non è possibile mantenere il distanziamento minimo interpersonale di 1 metro. Sarà possibile cenare e/o assistere agli eventi solo seduti ai tavoli e non sarà possibile creare assembramento. In ogni caso, l'ingresso è sempre gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare prenota@festacesano.com.