Lombardia in festa

Descrizione evento: La cena con delitto è una miscela tra una cena, uno spettacolo teatrale interattivo e un gioco di ruolo. Preparatevi a diventare parte attiva e integrante della storia interpretando il ruolo dell’investigatore oppure potrete scegliere di seguire l ‘indagine e rimanere meri attenti-spettatori. Normalmente per esigenze organizzative, la prenotazione è obbligatoria. Posti limitati. Alla fine della serata ogni squadra investigativa sarà invitata ad indicare il colpevole, il movente e l'arma del delitto. Come funziona? Durante la cena con delitto i commensali saranno divisi per tavoli e costituiranno ognuno una squadra investigativa in competizione con tutte le altre per la soluzione del mistero, tra interrogatori ed analisi degli indizi che si svolgeranno tra una portata e l'altra. Quando tutti si sono accomodati, si inizierà a servire la cena e comincierà lo spettacolo. Si richiede agli ospiti per il corretto svolgimento della serata, la massima puntualità, per rispetto nei confronti degli altri partecipanti e perché perdere l’inizio risulta scomodo poi per proseguire con le indagini e cercare la risoluzione del caso. Se il gruppo è di almeno 6 persone, costituituirà già una squadra. Diversamente, se soli/in coppia o con un gruppo ristretto, formeranno una squadra investigativa, accomodandoli al tavolo con altri ospiti.