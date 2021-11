Lombardia in festa

Descrizione evento: www.mostra-artisticamente.it La splendida cornice di Villa Corvini, storico palazzo settecentesco di Parabiago, ospita la quindicesima edizione di Artisticamente, Mostra mercato di Artigianato Artistico Moderno e di Qualità, una vetrina dove artigiani artisti provenienti da diverse Regioni d’Italia presentano le proprie produzioni originali, creative, uniche !

L’evento, promosso da Associazione culturale e artistica Iperbole con il supporto organizzativo di Eventi doc di Myriam Vallegra, la collaborazione del Centro Servizi Villa Corvini e del Comune di Parabiago, è Patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Parabiago.

Artisticamente è un’iniziativa fortemente apprezzata e che assume un ruolo sempre più importante per il sostegno di talenti artigiani ed artistici, la valorizzazione del Made in Italy e del “fatto a mano”, per lo sviluppo dell’economia e del territorio, ma anche un’occasione di svago e di acquisto prima di Natale per migliaia di visitatori.

Ad Artisticamente 2021 si danno appuntamento artigiani artisti che propongono le loro opere ed attività.

Ad Artisticamente si approfondiscono particolari tecniche di lavorazione artigianale e si trovano tante idee moda, accessori moda, gioielli e bijoux ed anche mobili e complementi per la casa, la tavola ed il regalo, oggettistica per abbellire il Natale per le Feste e tanto altro.

Artisticamente è un evento “Dove si vedono cose che difficilmente si vedono altrove”, “originali, belle…bellissime…!” - questi alcuni commenti dei visitatori.

Un evento che sostiene concretamente l’artigianato artistico, il Made in Italy, il fatto a mano, la nostra piccola ed importante economia, la nostra storia, la nostra cultura – aggiungono gli Organizzatori.



Ceramisti, sarti, pellettieri, falegnami, scultori, pittori, decoratori, tappezzieri, illustratori selezionati presenteranno le loro produzioni autentiche e pezzi unici in vetro, legno, carta, ceramica, materiali tessili, pelletteria, cuoio … creazioni originali ed innovative, che riprendono antiche tecniche ed abilità manifatturiere in chiave moderna…



Ad Artisticamente si vedono inoltre dal vivo lavorazioni artigianali e si esprime l’Arte e la Mente Artistica anche nell’animazione, nei laboratori didattici, creativi e di cucina, negli spettacoli, nella musica dal vivo.



Quest’anno ad Artisticamente verrà allestita anche la casetta di Babbo Natale e degli Elfi ed i bimbi potranno spedire la loro letterina di Natale, realizzare laboratori artistici natalizi in collaborazione con Gra & Max Animazione e Feste e cucinare i dolci per Natale con la Food Artist Chiara Baldanzi.



Artisticamente sarà allietata anche dalla musica e dai concerti dal vivo di canti natalizi, italiani e stranieri con la cantante Marina Muffolini.



Ad Artisticamente saranno presenti anche degli espositori “Artigiani del gusto” con alcune aree espositive con prodotti interessanti provenienti da diverse zone d’Italia e non solo, dalle birre artigianali e di Natale ai formaggi e salumi di montagna, dai dolci del Piemonte a quelli della Sicilia, dal sidro all’idromele e tante altre specialità particolari, “per creare originali cesti natalizi di gusto”.



Ad Artisticamente si potrà anche pranzare e cenare, all’interno dello scenografico contesto del cortile e delle sale interne (posti all’interno ed all’esterno) con vari menù di primi piatti, piatti unici, secondi, dolci, birre, vini e tanto altro, con la presenza di Cucine sul posto e Street food selezionati.



Durante la manifestazione Artisticamente si terranno inoltre visite guidate a Villa Corvini, importante dimora secentesca, all’interno della quale si svolge la manifestazione Artisticamente ed a Villa Ida Lampugnani, peculiare dimora originale in stile liberty che ha conservato ancora tutta la sua bellezza tenute dalla giornalista Valentina Cavera. E’ previsto un contributo per la visita guidata.



Sabato 27 e Domenica 28 Novembre 2021

Villa Corvini

via S. Maria 27, Parabiago (MI)

Apertura: 10.00 – 20.00

Ingresso al pubblico gratuito



Vendita diretta dai produttori di arte, artigianato artistico e moda,



Dimostrazioni dal vivo di lavorazioni



Laboratori didattici artistici e di cucina creativa per bambini



Giochi e Animazioni e Spettacoli itineranti, Trucca bimbi Natale



Casetta di Babbo Natale e degli Elfi



Musica dal vivo



Aree del gusto, laboratori del gusto e degustazioni



Visite guidate a Villa Corvini e a Villa Ida Lampugnani



Cucine sul posto e Street food con vari menù, con posti a sedere all’interno ed all’esterno







Vi aspettiamo ad Artisticamente!



Per maggiori informazioni:

Sito Internet evento:

info@mostra-artisticamente.it

Eventi doc di Myriam Vallegra: tel. 347-4009542 – info@eventi-doc.it

Associazione culturale e artistica Iperbole: tel. 329-8989533 – info@associazioneiperbole.it