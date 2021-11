Lombardia in festa

Descrizione evento: Festival della Mostarda 7.0:

a Cremona e sui canali social gli ultimi appuntamenti previsti per l’edizione 2021



Ultime settimane di appuntamenti gastronomici online e degustazioni diffuse sul territorio cremonese previste per la settima edizione del Festival della Mostarda, l’appuntamento annuale che fino al 30 novembre celebrerà la regina delle tavole autunnali con un ricco programma di rubriche tematiche online, ricette, curiosità sulla mostarda ed eventi in presenza.

Il tema della manifestazione è “La mostarda, un cibo culturale”. Il Festival della Mostarda 2021 è un evento digitale e diffuso che promuove un turismo sostenibile. Un programma ricco di contenuti che ha coinvolto il pubblico sia online che offline. La finalità del progetto è quella di riconoscere nella mostarda un elemento culturale capace di unire, informare, educare e generare un circolo virtuoso per il territorio e per il settore produttivo. Le imprese di produzione di mostarda sono le protagoniste del Festival, intorno a loro una rete consolidata e in continua espansione composta da commercianti, ristoranti, scuole e istituzioni.

Il Festival si apre al mondo educational creando contenuti ad hoc che possano supportare la conoscenza del prodotto e delle filiere collaterali. La valorizzazione del territorio parte da un bisogno di informazione a cui il Festival vuole rispondere in maniera puntale, ma anche divertente e coinvolgente, attraverso il coinvolgimento del pubblico sui social, momenti di live cooking, talk, webinar e visite guidate virtuali.

Sabato 27 novembre alle ore 18.00 sui social del Festival della Mostarda verrà pubblicato un video dedicato ai fontanili del territorio di Crema, tra storia, turismo e tradizione. “I fontanili cremaschi – dichiara Valerio Ferrari - sono sorgenti di pianura di raro pregio ambientale e monumenti liquidi dalle molteplici suggestioni paesaggistiche e culturali”. Si tratta di immagini evocative che ben descrivono la bellezza di questi luoghi.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Bruno Munari di Crema, il territorio incontrerà l’evento digitale anche attraverso una mostra diffusa e itinerante. Il progetto MAMO – Manifesti di Mostarda, manifesti artistici, ispirati alle storiche immagini pubblicitarie a tema mostarda, sarà in mostra a Casalmaggiore presso la sede della Proloco, dal 27 novembre al 9 gennaio, da giovedì a sabato, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. L’arte incontra la comunicazione, accorcia le distanze tra fisico e virtuale e attiva la curiosità del pubblico.

L’Istituto Luigi Einaudi di Cremona continuerà a partecipare, con le proprie classi dell’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione, al Festival della Mostarda. Le classi terze hanno realizzato un’infografica relativa all’esecuzione di alcune ricette a base di mostarda che per l’occasione saranno ideate dagli alunni dell’indirizzo Professionale Enogastronomico. Le classi quarte si occuperanno dell’animazione digitale di grafiche prodotte, per lo stesso progetto, durante lo scorso anno scolastico. Le classi quinte invece, svilupperanno una serie di manifesti pubblicitari utilizzando la tecnica del fotomontaggio che avranno come elemento principale la mostarda.

Anche la Scuola Casearia di Pandino parteciperà al Festival proponendo abbinamenti tra i formaggi prodotti dagli studenti e la mostarda.

Il Festival della Mostarda è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio e la collaborazione della Strada del Gusto Cremonese, del Comune di Cremona, della sezione di Cremona dell’Accademia Italiana della Cucina, del Touring Club di Territorio di Cremona, dell’Istituto “Luigi Einaudi”, dell’Istituto “Munari” di Crema, della Scuola Casearia di Pandino, della sezione cremonese dell’ONAF e dell’Unione dei Cuochi di Regione Lombardia.

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.festivaldellamostarda.it e gli appuntamenti potranno essere seguiti sugli account social della manifestazione: Instagram, Facebook eYouTube