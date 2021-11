Lombardia in festa

Descrizione evento: Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre 2021gli spazi interni della settecentesca Villa Bagatti Valsecchi a Varedo (MB) ospiteranno la Casa di Babbo Natale per tutti i bambini e le famiglie, in concomitanza con i Mercatini di Natale, per due giornate di festa e divertimento!



Nella Casa di Babbo Natale i bambini verranno accolti per dare sfogo alla loro creatività, divertirsi e incontrare Babbo Natale insieme ai suoi Elfi incantati: previste attività di animazione con palloncini modellabili, laboratori di disegno e foto, truccabimbi a tema natalizio e uno spazio riservato dove i bambini potranno scrivere e imbustare direttamente con mano la loro letterina con le richieste e i desideri per il magico Natale in arrivo.



La Casa di Babbo Natale, con un costo di ingresso fisso per nucleo familiare, accoglierà i suoi ospiti nei seguenti orari: Sabato e Domenica dalle 10.00 del mattino alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00 circa.



Per ulteriori informazioni contattare il numero +39 389 6585903 o l’email info@viaaudio.it.