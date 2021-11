Lombardia in festa

Descrizione evento: Martedì 7 e Mercoledì 8 Dicembre 2021il magico contesto del Castello di Carimate torna a ospitare la Casa di Babbo Natale per tutti i bambini e le famiglie, in concomitanza con i Mercatini di Natale e l’evento enogastronomico “Valtellina in Festa”!



Uno spazio da fiaba personalizzato, dove i bambini verranno accolti per dare sfogo alla loro creatività, divertirsi e incontrare Babbo Natale insieme ai suoi Elfi incantati: previste attività di animazione con palloncini modellabili, laboratori di disegno e foto, truccabimbi a tema natalizio e uno spazio riservato dove i bambini potranno scrivere e imbustare direttamente con mano la loro letterina con le richieste e i desideri per il magico Natale in arrivo.



La Casa di Babbo Natale, con un costo di ingresso fisso per nucleo familiare, accoglierà i suoi ospiti Martedì dalle 15.00 alle 20.30 e Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00. Durante tutto l’evento sarà attivo gratuitamente il servizio di collegamento e trasporto a/r con navette tra la stazione FS e il Castello di Carimate.



Per ulteriori informazioni contattare il numero 0362 1827760 o +39 346 5308662 oppure l’email info@viaaudio.it.



Una produzione di Italia on The Road - Cibo Da Strada e Via Audio, con il Patrocinio del Comune di Carimate.