Lombardia in festa

Descrizione evento: VIDEO MAPPING DI NATALE

SABATO 4 DICEMBRE 2021

Villa Bagatti Valsecchi - Varedo (MB)

Dalle ore 17.30 alle ore 21.00

INGRESSO GRATUITO AL PARCO CON GREEN PASS



Quest'anno la Magia del Natale è proiettata sul grande fronte della settecentesca Villa Bagatti Valsecchi di Varedo (MB) con un Video Mapping Show che saprà lasciare a bocca aperta grandi e piccini tra suoni, giochi di luce, effetti speciali e molto altro!



In concomitanza con il weekend di:

* Mercatini di Natale in Villa

* La Casa di Babbo Natale in Villa

...tante sorprese il 4 e 5 Dicembre 2021!



CONTATTI: info@viaaudio.it

INFOLINE: +39 389 6585903

UN EVENTO OFFERTO DA:

Birrificio Valtellinese & Via Audio