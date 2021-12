Lombardia in festa

Descrizione evento:

Corso bigiotteria-gioielleria Milano

La scuola di gioielleria contemporanea Libellula è stata fondata a Milano nel 2000, pensata all'interno di un laboratorio professionale dove lo studio di varie tecniche creative provenienti da tutto il mondo ha dato vita a questo ambizioso progetto.

L' antica disciplina fra scienza e pensiero, amalgama e fonde sostanze fra loro diverse, trasformandole in materia preziosa attraverso l'impulso creativo, la capacità manuale, la fantasia, l'entusiasmo.

L'energia è libera di fluire e di mettere così in atto un vero processo di trasmutazione sia nei gioielli che in coloro che li producono.

Il laboratorio Libellula è una scuola che coniuga l'apprendimento delle tecniche tradizionali con una continua ricerca e sperimentazione di materiali e tecniche contemporanee.

Il nostro piano didattico si sviluppa in diverse discipline.

video progetti allievi laboratorio Libellula

I nostri corso sono indirizzati verso i commercianti o figure che lavorano o lavoreranno nel settore. Sono corsi tecnici e chiaramente richiedono un investimento non solo economico ma anche di tempo. Sono corsi completi di tecniche di sviluppo del gioiello, inoltre diamo ampio spazio alla conoscenza dei materiali e nominativi di fornitori - fiere del settore - riviste specializzate e così via. I corsi si differenziano sostanzialmente in due grandi rami il ramo della bigiotteria (troverà qui di seguito costi e programma) e il ramo dell'oreficeria creativa, dove si snodano anche campi come la vetrofusione, lo sviluppo delle perle a lume, la saldatura nella bigiotteria e molto altro.

Costo corso a livello 145,00 + 100,00 kit - materiali

Pacchetto primo e secondo livello sviluppati in cinque giorni lavoro euro 400,00 compreso i materiali (30 ore)- dalle ore 10,00 alle ore 16,30 con pausa pranzo;

Pacchetto primo.secondo.terzo livello pacchetto full. euro costo 50 ore di corso euro 700,00 compreso tutti i materiali - compreso saldatura metallo

Possibilità di inserirsi nella scuola con incontri settimanali, con la possibilità di gestire le proprie ore (minino due a settimana- previo iscrizione al corso) nella giornata di venerdì, scegliendo in una rosa di orario giornaliero (dalle ore 10,00 alle ore 19,30).

Possibilità di inserisi in ogni momento dell'anno, gli allievi sono seguiti con lezioni personalizzate rispetto al loro inizio di corso.

PROGRAMMA BIGIOTTERIA - DATE CORSO

Il corso di bigiotteria si sviluppa in tre livelli da 18 ore - vengono sviluppati esclusivamente pacchetti full-immercion di tre giornate per livello - abbiamo inoltre inserito a seguito delle richieste di molti allievi che arrivano da lontano pacchetti settimanali di due livelli di corso - i corsi sono professionali - si sviluppano esclusivamente in settimana in orari diurni. Per chi arriva da lontano vengono organizzati dei workshop formativi.

Primo livello di corso - secondo livello - terzo livello.

Programmi di corso - primo e secondo livello - obbiettivi e formazione individuale.

Tecniche a corda, filo metallico, nylon, infilatura preziosi, telaio, uncinetto creativo,

paste modellanti, corda, cordini, nastri, code di topo, nodi celtici, nodi cinesi, nuvola, intrecci nylon, analisi schemi, catene e sviluppo creativo, rame, argento, stagno e leghe, uniamo tessuti e elementi di bigiotteria.

tecniche del 700, elaborazione catena, quadrato - croce tridimensionale - saper leggere i modelli lavoro -

disegno e sviluppo della propria parure - materiali qualità e stili - marketing sul lavoro della bigiotteria -

rientri e spaziature.

saludatura metalli, - stagno - argento - rame

peyote fiori americani - CATENE BIZANTINE- NODI CELTICI -

MODELLI E NOVITA' DEL SETTORE - chiusure americane europee - tecniche wire -

tecniche collezione fiori venete - tecniche di rientro e disegno in collana- fornitori settore - lezione del colore - importanza dei contrasti - giochi di luce in collana - maglia wire - saper leggere i modelli - fiere del settore.

DURANTE I CORSI SI AFFRONTANO VARIE TEMATICHE STORICHE:

STORIA DELLA BIGIOTTERIA -

PIETRE E SIGNIFICATO

I MODELLI AMERICANI - VINTAGE.

prezzi di listino -

magazzino fornitori

il lavoro e l'hobby.

LABORATORIO LIBELLULA

Sede aule via Antonio Gramsci n. 28

Informazione corsi

Tel. 3661334513 Alessandra (whatsapp - attivo)