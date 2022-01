Lombardia in festa

Descrizione evento: SYNESTHESIA

a cura di Anna Isopo



Museo Diocesano FRANCESCO GONZAGA

Piazza Virgiliana 55 | Mantova

29 GENNAIO | 10 FEBBRAIO 2022

Opening sabato 29 GENNAIO ore 16.00



Dal 29 gennaio al 10 febbraio 2022 presso il Museo Diocesano FRANCESCO GONZAGA di Mantova si svolgerà la rassegna di arte contemporanea dal titolo SYNESTHESIA. La mostra organizzata da Anna Isopo per Arte Borgo Gallery ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Mantova.



Un’esposizione internazionale che coinvolgere 18 artisti orientati nelle varie espressioni dell’arte contemporanea, dall’astratto al figurativo dal surrealistico all’onirico, dalla scultura al disegno.

Il titolo paradigmatico “SYNESTHESIA” è riferito proprio al principio sensoriale - percettivo nel coinvolgere più sensi. L’obiettivo della mostra è quello di concedere all’osservatore, un’esperienza che permetta di giovarsi dei propri sensi per riconsiderare ciò che appare.

Le opere in mostra delineano un dialogo tra forme, linee e colori tra i diversi linguaggi espressivi. L’arte figurativa è rappresentata da immagini identificabili nella realtà o resa indefinita attraverso interpretazioni soggettive. Le complesse sculture mostrano le distinte interpretazioni della contemporaneità attraverso la sperimentazione di materiali innovativi e della tradizione.

Queste opere dispensano emozioni che valicano l’aspetto estetico generando contenuti profondi in grado di sensibilizzare gli osservatori.



Inaugurazione:

Apertura al pubblico: dal 29 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2022



Orari della mostra:

dal mercoledì alla domenica 9.30-12.00 | 15.00-17.30



Organizzazione: ANNA ISOPO

Arte Borgo Gallery - Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 - 22.28.110 www.arteborgo.it info@arteborgo.it