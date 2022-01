Lombardia in festa

Descrizione evento: La settimana del business dal 17 al 22 Gennaio, webinar gratuiti sul web marketing



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.



Il programma



Lunedì 17 Gennaio ore 15



Webinar Gratuito Live: COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE VIVIANA DAMORE, Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web

Martedì 18 Gennaio ore 15



Webinar Gratuito Live: COME DIVENTARE UN ESPERTO SEO: IL METODO SCIENTIFICO! ARIANNA LEZZA, Responsabile Formazione e Qualità di Web Leaders

Mercoledì 19 Gennaio ore 15



Webinar Gratuito Live: COME TROVARE POTENZIALI CLIENTI VELOCEMENTE TRAMITE TIK TOK: IL SOCIAL DEL MOMENTO ALESSANDRO SPARELLI, Expansion Manager di Web Leaders



Giovedì 20 Gennaio ore 15



Webinar Gratuito Live: SEO SULLE MAPPE: Aumenta la visibilità nel tuo territorio ALESSANDRO NEGRISOLO, Esperto di Webinar e Consulente di Web Marketing

Venerdì 21 Gennaio ore 15



WEBINAR ESCLUSIVO - LE AZIONI PROMOZIONALI DI SUCCESSO SU LINKEDIN PER TROVARE NUOVI CLIENTI PAOLO LICATA, Consulente di Web Marketing

Sabato 22 Gennaio ore 15



WEBINAR ESCLUSIVO - QUELLO CHE NESSUNO TI HA MAI SPIEGATO SUL MARKETING DIGITALE: Come scoprire il ritorno sull'investimento della promozione online. ALESSANDRO SPARELLI, Expansion Manager di Web Leaders



Informazioni e contatti



Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:



Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

Chiamando il 3280839558

Mandando un'email a info@webleaders.it