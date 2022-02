Lombardia in festa

Descrizione evento: Streghe, misteri e leggende a Milano, visita guidata sabato 19 febbraio sabato 19 febbraio ore 15:00 (ritrovo 15 min. prima) Costo: 12,00 euro a persona Orario di ritrovo: 14:45 – Orario inizio visita: 15:00 Durata: 1 ora e 30 min. circa Luogo di ritrovo: in piazza Santo Stefano, davanti alla chiesa Luogo di termine visita: piazza Vetra AVVISO IMPORTANTE: in ottemperanza alle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per partecipare a questa attività è richiesta la presentazione del Green Pass.

È obbligatorio l’uso della mascherina. Prenotazione obbligatoria. Posti ad esaurimento. Per prenotazioni contattare Paola Raverdino e-mail: paola@raverdino.it – cell. 347-1502956 Durante questa passeggiata scoprirete l’aspetto più misterioso di Milano dove storia e leggenda si confondono. L’itinerario ha inizio in piazza Santo Stefano, dove apprenderete le storie legate al macabro ossario di San Bernardino alle Ossa. Proseguiremo nel nostro percorso con storie e leggende legate ai palazzi e le vie di Milano per giungere in piazza Vetra, luogo di esecuzioni capitali, dove i roghi dell’Inquisizione condannavano le streghe a morte. Le storie realmente accadute si mescolano alle leggende e alle credenze di un epoca buia.