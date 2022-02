Lombardia in festa

Descrizione evento: Domenica 20 febbraio 2022, dalle 15.00 alle 17.30, nel cortile della Scuola San Pio V, in via Ennio 16 a Milano (attiguo al Teatro Oscar), si svolgerà il secondo atteso appuntamento gratuito, dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, del progetto Alla ricerca dell’identità perduta – Le avventure di Dana e Taro. Il progetto è stato ideato da Teatro Oscar DanzaTeatro, realizzato con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano Onlus e patrocinato dal Municipio 4. Un pomeriggio di animazione e divertimento, un evento GRATUITO all’aperto in cui i bambini potranno giocare, affrontare piccole sfide, imparare canzoni, filastrocche e soprattutto conoscere la storia Dana e Taro, due personaggi, due amici che non riescono a ritrovarsi a causa di un mostro invisibile, che si nutre di rabbia e di paura. Per sconfiggerlo hanno bisogno dell’aiuto dei bambini che li ameranno e potranno seguirli, per diversi mesi, sostenendoli nelle loro avventure, alla ricerca del loro tesoro perduto: delle GEMME PREZIOSE disperse in tutta Milano, contenute nel Gioiometro! In caso di maltempo l’evento sarà rinviato. INFO: Secondo appuntamento con Dana e Taro Scuola San Pio V, in Via Ennio 16-Milano Ingresso libero, prenotazione consigliata: prenotazioni@teatrooscardanzateatro.it Tel. 02 5455511 – 3355294652 Daniela Monico La partecipazione è gratuita; la mappa della città con gli adesivi, per partecipare alle avventure di Dana e Taro si può acquistare al costo di 3 euro. partecipando agli appuntamenti, oppure recandosi in via Lattanzio 60/b. Responsabili di Progetto Daniela Monico Vera Di Marco Attori Daniela Iotti Paolo Pavesi Regia e Montaggio Francesco Puppini Operatore Emiliano Neroni Trucco Marta Tenaglia Floriana Sechi Agnese Borghi Collaboratrice Aurora Mezzenga Musiche originali Paolo Pavesi Grafica Giulia Dimino Grazie a… Scuola del Piccolo Circo Auditorium Verdi Mudec Planetario Teatro Oscar Brigida Cesareo per il contributo creativo e…il piccolo Cesare Parisi per la Voce del Gioiometro Ulteriori informazioni sul progetto ”Alla ricerca dell’identità perduta – Le avventure di Dana e Taro” Il progetto che ha preso il via nello scorso mese di ottobre, è stato ideato da Teatro Oscar DanzaTeatro, realizzato con il sostegno della Fondazione Comunità di Milano Onlus e patrocinato dal Municipio 4, che nasce dall’esigenza di riattivare e mantenere viva la partecipazione del pubblico fidelizzato e incrementare il bacino di utenza (nello specifico Famiglie e Scuole) delle attività culturali sul territorio. Il principale scopo è quello di fornire nuove opportunità con l’incremento e rivitalizzazione delle proposte artistiche e culturali sul territorio che garantiscano inclusione e raggiungano anche le fasce più deboli della popolazione. Il progetto si sviluppa in: ? Tre eventi gratuiti all’aperto, uno per ogni stagione, in luoghi diversi del municipio 4, in ottobre/febbraio/maggio, replicati anche nei cortili del quartiere Molise-Calvairate, grazie alla collaborazione con l’Associazione Berardi Onlus. A partire da dicembre 2021 accompagnano anche la stagione Teatrale de “L’Oscar per tutti”. ? Laboratori interattivi per le scuole dell’Infanzia e Primarie + concorso di scrittura creativa per il secondo ciclo della scuola Primaria ? Interazioni, giochi, canzoni e indovinelli tramite pubblicazioni settimanali sui social. Invio di foto, disegni o video delle prove. Ente di Formazione TEATRO OSCAR DANZATEATRO Ente di formazione Teatro Oscar DanzaTeatro è una realtà in Milano che offre formazione e produzione di spettacoli di Danza e di Teatro. Nel percorso didattico, oltre ai regolari corsi delle diverse discipline, sono previsti corsi di Avviamento Professionale e la possibilità di inserimento nelle produzioni della Compagnia. La Scuola del Teatro Oscar, nata nel 1999 sotto la direzione di Monica Cagnani, ha ricevuto nel 2009 il riconoscimento del valore del progetto educativo e dell’alta professionalità didattica con il conferimento dell’attestato di Civica Benemerenza “Ambrogino d’Oro”, e nel 2015 ha ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 e l’accreditamento ai servizi della formazione di Regione Lombardia. Teatro Oscar DanzaTeatro Indirizzo: Via Lattanzio 60/B - 20137 Milano 02 5455511 – 3355294652 info@teatrooscardanzateatro.it https://www.teatrooscardanzateatro.it/