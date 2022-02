Lombardia in festa

Descrizione evento: La settimana del business dal 28 Febbraio al 4 Marzo, webinar gratuiti sul web marketing



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.



Il programma



Lunedì 28 Febbraio ore 15



Webinar Gratuito Live: COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE VIVIANA DAMORE, Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web

Martedì 1 Marzo ore 15



Webinar Gratuito Live: COME TROVARE NUOVI CLIENTI GRAZIE ALL'EMAIL MARKETING! Svelata la strategia segreta di Web Leaders ALESSIA BARSOTTINI, Responsabile della promozione di Web Leaders



Mercoledì 2 Marzo ore 15



Webinar Gratuito Live: COME UTILIZZARE WHATSAPP PER IL TUO BUSINESS! ALESSANDRO NEGRISOLO, Esperto di Webinar e Consulente di Web Marketing



Giovedì 3 Marzo ore 15



Webinar Gratuito Live: SCOPRI COME TROVARE NUOVI CONTATTI GRAZIE AI TUOI ATTUALI CLIENTI ATTRAVERSO I SOCIAL MEDIA ALESSANDRO NEGRISOLO, Esperto di Webinar e Consulente di Web Marketing



Venerdì 4 Marzo ore 15



WEBINAR ESCLUSIVO - RAGGIUNGI LA VETTA DI GOOGLE - SEO: Svelata la tecnologia segreta di Web Leaders ALESSANDRO SPARELLI, Expansion Manager di Web Leaders



Informazioni e contatti



Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:



Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

Chiamando il 3280839558

Mandando un'email a info@webleaders.it