Lombardia in festa

Descrizione evento: Domenica 13 marzo 2022, alle ore 16.00, al Teatro Oscar di Milano, nell’ambito della Rassegna L’Oscar per Tutti, sarà in scena lo spettacolo, indicato per i bambini a partire dai 5 anni, “LUCA LUNA ” interpretato da Davide Rustioni, regia Sara Pessina. Luca ha 8 barrette ai cereali (una per ogni giorno della settimana più una di riserva), 7 libri sul sistema solare, 6 ( 1 casco da palombaro, 1 grande zaino che si può ripiegare piccolo piccolo, 1 coperta isotermica, 1 cartina lunare, 1 borraccia, 1 paio di mutande di scorta), 5 minuti di ossigeno, 4 messaggi spaziali , 3 parenti da interrogare, 2 genitori sulla Luna, 1 Viaggio da iniziare. Come si fa ad andare sulla Luna? Serve un’astronave. Come si fa a sopravvivere sulla Luna? Bisogna allenarsi a trattenere il fiato. Siamo nella camera da letto di Luca e il viaggio sta per avere inizio. Assistiamo ai preparativi, ai giochi, ai progetti, alle scoperte del piccolo astronauta che cerca i suoi genitori sulla Luna. Progetta, parla ad alta voce, dialoga con un pubblico immaginario (che è il pubblico stesso di bambini, ma anche degli adulti), riporta conversazioni avvenute in altri luoghi per comprendere, per capire questo Viaggio fino a dove lo porterà. Viaggio come la grande metafora dell’assenza, del distacco, della vita e della morte, ma solo alla fine la “mappa” viene svelata e il vero Viaggio può iniziare. Guidato da un “Luca Grande” che un'astronave ce l'ha per davvero!. LUCA LUNA Regia Sara Pessina Con Davide Rustioni Spettacolo semifinalista scenario infanzia 2017 Spettacolo Vincitore Experimenta 2018 (Laboratorio teatro officina) Produzione Teatro Ex Drogheria - Share3 - Mibac under 35 2018 Dai 5 ai 10 anni (Scuola dell'Infanzia 5 anni - Scuola Primaria) Monologo Biglietti: Ingresso Spettacoli Intero 10€ - Ingresso Spettacoli Ridotto 6€ Teatro Oscar Via Lattanzio 58 - Milano https://www.teatrooscardanzateatro.it prenotazioni@teatrooscardanzateatro.it Telefono: 02 5455511/ Mobile 335 52946